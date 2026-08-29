Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kademeli olarak hayata geçirilen serbest güzergâh uygulaması, yıllardır uygulanan sabit parkur sınav düzenini sonlandırıyor. Eskişehir'de bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, yeni sistemin nasıl işleyeceği ve beklentiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sınav sistemi nasıl işleyecek:

Salih Er'e göre sınav güzergahı "tamamıyla değişiyor". Daha önce belirli bir güzergah üzerinden yürütülen sınavlarda iki duba arasında park edilmesi esas alınırken, getirilen serbest güzergâh sistemiyle adaylar şehir, il ve ilçe içinde normal akan trafikte sınava başlayacak. Er, "Getirilen serbest güzergâh sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak" diyerek yeni uygulamanın pratik trafik koşullarını esas alacağını belirtti.

Yeni düzenlemeyle adaylar gerçek araçlar arasında park etmeye çalışacak, çevre yolu gibi hızlı şeritlerde eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşmaları sağlanacak. Bu sürate ulaşıldıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yaparak sınav tamamlanacak.

Eğitim süresi ve sınav süresindeki değişiklikler:

Uygulama, sınav süreleri ve eğitimi doğrudan etkiliyor. Er, "Daha önceki sınav sistemimiz yaklaşık 35 dakika sürüyordu. Yeni sınav yönetmeliği ise yaklaşık 1 saat gibi bir süre alması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca önceki direksiyon eğitimlerinin ortalama 14-16 saat olduğunu, yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 saate yükseleceğini aktardı.

Salih Er, bu değişikliğin "devrim niteliğinde" olduğunu düşündüğünü ve uygulamanın profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Sınav güzergahının genişlemesi nedeniyle adayların daha yoğun direksiyon eğitimi almak zorunda kalacağı vurgulandı.

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