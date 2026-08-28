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Elazığ adliyesi önünde arbede: yakınlarının katılımı kavgayı büyüttü

Elazığ adliyesi önünde çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da gelmesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü; polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ adliyesi önünde arbede: yakınlarının katılımı kavgayı büyüttü

Elazığ adliyesi önündeki arbede

Elazığ adliyesi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay adliye önünde yaşanırken çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre tartışma büyüdü ve tarafların yakınlarının da olay yerine gelmesiyle arbede daha da şiddetlendi. Kavga sırasında tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Görüntüler ve müdahale:

Kavga anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; kayıtlarda arbede anları açık şekilde yer alıyor. Olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahale etti ve kavgayı kontrol altına almaya çalıştı.

Olayla ilgili daha geniş bilgi veya resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

ELAZIĞ’DA ADALET SARAYI ÖNÜNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA, CEP TELEFONU...

ELAZIĞ’DA ADALET SARAYI ÖNÜNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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