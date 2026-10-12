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Elazığlı kadınlar boncuklu iğne oyasıyla hem kültürü hem gelir üretiyor

Elazığ Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Kadın Emeğinin Gücü' projesiyle 20 kadın boncuklu iğne oyası kursunu tamamlayıp sertifika aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığlı kadınlar boncuklu iğne oyasıyla hem kültürü hem gelir üretiyor

Boncuklu iğne oyası kursu tamamlandı

Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Emeğinin Gücü' projesi kapsamında açılan Boncuklu İğne Oyası kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Kurs, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) koordinasyonunda; Elazığ Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve dönem boyunca kadınların kültürel becerilerini ekonomik değere dönüştürmeyi hedefledi.

Sergi ve eserler:

Kursiyerlerin bir yıllık çalışma süresince ortaya koyduğu ürünler, Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında sergilendi. Katılımcılar; yaka iğneleri, tepsi, başörtüler, duvak, gelin çiçeği, gelin tacı, takılar, kahve sunum peçeteleri ve tespih başlığı gibi birbirinden kıymetli ve el işçiliği ağır ürünler hazırladı. Her bir parça, kursiyerlerin teknik becerisini ve bölgeye özgü estetiği yansıtıyor.

Projenin hedefleri ve katılımcıların kazanımları:

Toplam 20 kursiyerin katıldığı program; kadınların ekonomik kalkınmasını desteklemeyi, istihdam olanaklarını artırmayı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmayı amaçladı. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, bir yıllık yolculuğun ardından kursun sonlandığını belirterek projenin Elazığ Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütüldüğünü, saha çalışmaları ve sosyolojik anketlerle kadınların iş dünyasında yer almasının desteklendiğini vurguladı.

Programa, Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy, Doç. Dr. Esra Bayhantopçu ile kursiyerlerin katıldığı sertifika töreninde hem eserler sergilendi hem de kursiyerlerin aldıkları eğitimlerin belgeleyen sertifikalar takdim edildi. Katılımcıların hem kültürel bir mirası yaşatmaları hem de ekonomik anlamda özgüven kazanmaları projenin somut çıktıları arasında gösterildi.

Elazığ Belediyesi ve proje ortakları, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve kursiyerlerin gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmesi için çalışmaların süreceğini bildirdi; böylece el emeği ürünlerin hem yerel kültüre katkı sağlaması hem de kadınların ekonomiye katılımına destek olması hedefleniyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİNCE YÜRÜTÜLEN &quot;BONCUKLU İĞNE OYASI&quot; KURSUNU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN KADINLAR...

ELAZIĞ BELEDİYESİNCE YÜRÜTÜLEN "BONCUKLU İĞNE OYASI" KURSUNU BAŞARIYLA TAMAMLAYAN KADINLAR SERTİFİKALARINI ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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