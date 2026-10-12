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Bursa'da boş alanda drift yapan sürücüye 143 bin liralık ceza ve 2 aylık ehliyet el koyma

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş alanda drift yapan sürücüye trafik ekipleri 143 bin lira idari para cezası uyguladı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da boş alanda drift yapan sürücüye 143 bin liralık ceza ve 2 aylık ehliyet el koyma

olayın yaşandığı yer ve tespit:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir alanda drift atarak çevreye rahatsızlık veren bir otomobil sürücüsü olduğu bildirildi. Olay anı, sahanın yakınlarındaki amatör bir kamerayla saniye saniye kaydedildi.

trafik ekiplerinin müdahalesi ve kayıt altına alınması:

Söz konusu sürücü, bölgedeki trafik ekipleri tarafından tespit edildi ve ekipler tarafından gerekli idari işlemler başlatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle olay tutanağa geçirildi ve görüntüler delil olarak kaydedildi.

uygulanan ceza ve ehliyete el koyma:

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye toplam 143 bin lira idari para cezası uygulandı; ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Drift anlarına ilişkin amatör kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi.

BURSA’DA DRİFT ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 143 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİRKEN, EHLİYETİNE 2 AY...

BURSA’DA DRİFT ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 143 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİRKEN, EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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