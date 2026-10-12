Dolar 49,3271 +0,14%
Euro 55,1762 -0,03%
Bist 12.160,80 -0,86%
Altın Gram 6.653,49 -0,50%
EUR/USD 1,1181 -0,22%
Brent Petrol 106,85 +2,03%
--°

İncekum sahilinde üç hortum bir anda belirdi

İncekum Halk Plajı açıklarında öğle saatlerinde aynı anda üç hortum görüldü; turistler cep telefonuyla kaydetti, hortumlar 10 dakika sonra kayboldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 15:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İncekum sahilinde üç hortum bir anda belirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün öğle saatlerinde deniz üzerinde eş zamanlı olarak üç hortum oluştu. Olay, İncekum Halk Plajı açıklarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Görüntülenen anlar:

Plajda ve denizde bulunan turistler, ortaya çıkan hortumları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı tatilciler olay anında sahilde durup görüntü alırken, bazıları denizde yüzmeye devam etti. Hortumların aynı dakikalarda peş peşe görülmesi dikkati çekti.

Süre ve sonrasında yaşananlar:

Hortumlar yaklaşık 10 dakika boyunca izlendi ve daha sonra bölgede başlayan yağmurla birlikte gözden kayboldu. Yağışın başlamasıyla plajdaki turistler eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ İNCEKUM HALK PLAJI AÇIKLARINDA BUGÜN SAAT 14.00 SIRALARINDA AYNI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ İNCEKUM HALK PLAJI AÇIKLARINDA BUGÜN SAAT 14.00 SIRALARINDA AYNI DAKİKALARDA PEŞ PEŞE ÜÇ HORTUM OLUŞTU. DENİZDE VE PLAJDA BULUNAN TURİSTLER, HORTUMLARI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa’da yoğun toz taşınımı günlük yaşamı etkiledi
images

Gaziantep'te öğle sağanağı cadde ve sokakları suyla kapladı
images

Van’ın Özalp ilçesinde çobanların kaydettiği yaban domuzu sürüsü mahalleye yakla...
images

Sivas'ın su arzı 2053'e dek planlandı: Hafik Koç regülatöründe son aşama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümü: yapay zeka kayıtları ve soruşturmada yeni bulgular

Yenidoğan çetesi davasında heyet değişti: üye hakim dosyadan çekildi

Tokat'ta sağlık şikayetleri sonrası yaklaşık 5 bin başvuru, analiz sonuçları bekleniyor

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi