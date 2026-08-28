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Emet'te Göncek köyünde organik kavunda kalite ve sürdürülebilirlik denetimi

Tarım müdürlükleri ekipleri, Göncek Köyü'nde organik kavun üretim alanlarını yerinde denetleyip numune aldı; amaç sağlıklı üretim ve sürdürülebilirlik.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Emet'te Göncek köyünde organik kavunda kalite ve sürdürülebilirlik denetimi

Emet'te yerinde inceleme:

Kavun Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Göncek Köyü’nde organik kavun üretim alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sahada yapılarak üretim koşulları ve uygulamalar doğrudan incelendi.

Denetim süreci:

Teknik ekipler üretim alanlarını yerinde kontrol ederken, ürünlerden gerekli numune alımları yapıldı. Bu kontroller kapsamında yetiştirme yöntemleri, zararlı yönetimi ve organik sertifikasyon kriterlerine uyum değerlendirildi. Yerinde incelemeler, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin tespiti ve anlık yönlendirme imkanı sağladı.

Sürdürülebilirlik ve tüketici güveni hedefi:

Çalışmaların temel hedefi sağlıklı üretimin desteklenmesi, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaşması ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak açıklandı. Denetimler, üreticilere rehberlik ederek organik üretim standartlarının korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamındaki yerinde denetimler, hem üreticilerin bilgi ve uygulama düzeyini görmek hem de tüketiciye sunulan ürünlerin izlenebilirliğini artırmak açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

EMET GÖNCEK KÖYÜNDE ORGANİK KAVUN ÜRETİM ALANLARI DENETLENDİ

EMET GÖNCEK KÖYÜNDE ORGANİK KAVUN ÜRETİM ALANLARI DENETLENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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