Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

Kilis'te motosikletler otomobil sayısını üç katına çıkararak trafiği şekillendiriyor

Kilis'te trafiğe kayıtlı 73.582 aracın 41.852'si motosiklet; otomobil sayısı 14.594. Vatandaşlar pratiklik nedeniyle iki tekeri tercih ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kilis'te motosikletler otomobil sayısını üç katına çıkararak trafiği şekillendiriyor

Kilis'te araç dağılımı

Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam 73 bin 582 aracın önemli bir kısmını motosikletler oluşturuyor. Kentte kayıtlı 41 bin 852 motosiklet bulunurken, otomobil sayısı 14 bin 594'te kaldı. Motosikletlerin ardından kayıtlarda 17 bin 136 diğer araç yer alıyor.

Buna göre Kilis'te motosiklet sayısı otomobil sayısının yaklaşık 2,87 katına ulaştı; bu dağılım kentteki ulaşım tercihleri ve günlük hareketlilikteki pratik kararları yansıtıyor.

Motosikletlerin ağırlığı:

Kayıt rakamları, motosikletlerin Kilis trafiğinde baskın bir seçenek olduğunu gösteriyor. Yerel düzeyde iki tekerleğin yüksek oranda tercih edilmesi, ulaşım maliyeti, park kolaylığı ve trafiğin akışını etkileme potansiyeli gibi alanlarda sonuçlar doğuruyor. Kentteki araç dağılımı, motosiklet yoğunluğunun şehirdeki görünürlüğünü ve günlük ulaşım alışkanlıklarını belirginleştiriyor.

Vatandaş görüşleri ve bireysel örnekler:

Vatandaşlar, motosiklet kullanımını taksi ve dolmuşa göre daha pratik, rahat ve ulaşım açısından daha kolay bulduklarını söylüyor. Bazı sakinler, "Kilis'te neredeyse her evde 2 motosiklet var" ifadeleriyle iki tekerin yaygınlığını vurguluyor.

Motosiklet tutkusunu aileden aldığını belirten bir kullanıcı, babasına ait 1968 model motosikleti yıllar sonra 2016'da yeniden satın aldığını anlattı. Bu tür bireysel örnekler, motosikletin hem ulaşım aracı hem de hobi/merak nesnesi olarak kent kültüründe yer ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak Kilis'teki araç kaydı verileri, motosikletlerin şehir içi ulaşımda belirleyici bir rol oynadığını ve araç dağılımını şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

KİLİS&#039;TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLAR İÇERİSİNDE MOTOSİKLETLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR.

KİLİS'TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLAR İÇERİSİNDE MOTOSİKLETLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA Partners uluslararası finans inovasyonu listesinde
images

kırsalda bereket: Kahramanmaraş'ta ay çekirdeği hasadında verim ve kalite öne çı...
images

İhtiyaç haritası kapı kapı: Denizli'de sosyal yardım sistemi yenileniyor
images

Temmuzda ihracat rekor kırdı, ithalat dış açığı genişletti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza