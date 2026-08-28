Kilis'te motosikletler otomobil sayısını üç katına çıkararak trafiği şekillendiriyor

Kilis'te araç dağılımı

Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam 73 bin 582 aracın önemli bir kısmını motosikletler oluşturuyor. Kentte kayıtlı 41 bin 852 motosiklet bulunurken, otomobil sayısı 14 bin 594'te kaldı. Motosikletlerin ardından kayıtlarda 17 bin 136 diğer araç yer alıyor.

Buna göre Kilis'te motosiklet sayısı otomobil sayısının yaklaşık 2,87 katına ulaştı; bu dağılım kentteki ulaşım tercihleri ve günlük hareketlilikteki pratik kararları yansıtıyor.

Motosikletlerin ağırlığı:

Kayıt rakamları, motosikletlerin Kilis trafiğinde baskın bir seçenek olduğunu gösteriyor. Yerel düzeyde iki tekerleğin yüksek oranda tercih edilmesi, ulaşım maliyeti, park kolaylığı ve trafiğin akışını etkileme potansiyeli gibi alanlarda sonuçlar doğuruyor. Kentteki araç dağılımı, motosiklet yoğunluğunun şehirdeki görünürlüğünü ve günlük ulaşım alışkanlıklarını belirginleştiriyor.

Vatandaş görüşleri ve bireysel örnekler:

Vatandaşlar, motosiklet kullanımını taksi ve dolmuşa göre daha pratik, rahat ve ulaşım açısından daha kolay bulduklarını söylüyor. Bazı sakinler, "Kilis'te neredeyse her evde 2 motosiklet var" ifadeleriyle iki tekerin yaygınlığını vurguluyor.

Motosiklet tutkusunu aileden aldığını belirten bir kullanıcı, babasına ait 1968 model motosikleti yıllar sonra 2016'da yeniden satın aldığını anlattı. Bu tür bireysel örnekler, motosikletin hem ulaşım aracı hem de hobi/merak nesnesi olarak kent kültüründe yer ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak Kilis'teki araç kaydı verileri, motosikletlerin şehir içi ulaşımda belirleyici bir rol oynadığını ve araç dağılımını şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

KİLİS'TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLAR İÇERİSİNDE MOTOSİKLETLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR.