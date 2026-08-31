Emre Belözoğlu'ndan yabancı kuralına eleştiri: statüdeki çelişkiler ve talepler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumu, kamp dönemi ve özellikle yabancı oyuncu kuralına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, uygulamadaki çelişkileri sert bir dille ele aldı.

maç değerlendirmesi ve genç kadro tercihi:

Belözoğlu konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anarak başladı ve ardından sezon öncesi kamp sürecinin takıma olumlu yansıdığını belirtti. Teknik direktör, kulübün genç ve hedefi olan oyuncularla yola devam etme kararını kendisi için de değerli bir deneyim olarak tanımladı. İlk yarıda zorunlu bir formasyonla sahaya çıktıklarını, karşılığını alamadıklarını; ancak ikinci yarıda enerji ve karakter olarak geri dönüş yaptıklarını ifade etti.

Özellikle sakatlıklar nedeniyle kadro seçimlerinde sınırlamalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, bazı oyuncuların oyuna girip takıma katkı verdiğini, bununla birlikte mevcut düzenlemeler nedeniyle kulübün zor kararlar almak durumunda kaldığını söyledi.

yabancı kuralı eleştirisi:

Basın toplantısında öne çıkan konu yabancı oyuncu kuralı oldu. Belözoğlu, kadroda 16 yabancı oyuncu bulunduğunu ve kural gereği iki oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda olduklarını anlattı. Kurala yönelik eleştirisini örneklerle güçlendiren teknik direktör, şu noktalara dikkat çekti:

'Bizim için de mükemmel bir tecrübe oluyor. Ancak bu yabancı kuralı da bizi çok zorluyor. Ben Kerem Demirbay’ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay’ı Türk statüsünde oynatıyor. Tarih koyulmuş, 2015 öncesi sonrası.' Belözoğlu, çözülmeyen bu çelişkilerin kulüplere dikte edilen bir süreç yarattığını ve adil olmadığını savundu.

Teknik adam ayrıca, 'Bir Türk pasaportuna sahip bir oyuncu Makedonya veya Kosova milli takımını seçtiğinde elinde Türk pasaportu olmasına rağmen nasıl yabancı statüsünde oynayacak?' diyerek kuralın basite indirgenmiş olduğunu belirtti. Bu durumun hem kulüplerin kadro planlamasını zorlaştırdığını hem de Türk oyuncuların korunması hedefinin ters etkiler doğurabileceğini ifade etti.

Belözoğlu, ayrıca bazı oyunculardan (örneğin Diabate gibi) vazgeçmek zorunda kalacaklarını, kulübün genç oyunculara yaptığı yatırımdan geri dönemeyeceklerini söyledi ve kuralda gevşeme veya genişleme talebinde bulundu.

kadro, sakatlıklar ve kısa vadeli planlar:

Toplantıda teknik direktör, kampta planladıkları 13-14 kişilik rotasyonun üç sakatlık nedeniyle bozulduğunu belirtti. İlk yarıda oyuna zorunlu formasyonla çıkmalarının nedeni olarak beklerin olmamasını gösterdi. Buna karşın ikinci yarıda takımın karakter gösterdiğini ve oyuncuların performansından memnun olduğunu ekledi.

Belözoğlu son olarak, yabancı kuralındaki belirsizliğin kulüpler arasında birlik ve ortak bir uygulama eksikliği yarattığını vurguladı: 'Kulüpleri yönetenler, bu federasyonu yönetenler burada nasıl bir birliğe varamıyorlar, nasıl beraber hareket edemiyorlar?' diyerek yetkililere net ve tutarlı bir düzenleme çağrısı yaptı.

Basın toplantısı, hem maçın teknik değerlendirmesi hem de futbolun yapısal bir konusuna dair güçlü eleştirileriyle öne çıktı; Belözoğlu'nun vurgu yaptığı statü çelişkileri, ligdeki takım yönetimleri ve federasyon tarafından tartışılması gereken bir konu olarak bırakıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yabancı kuralı konusunda alınan kararın çok doğru olmadığını söyleyerek, "Ben Kerem Demirbay’ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay’ı Türk statüsünde oynatıyor" dedi.