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Engelleri aşan gençler için atölyeler Muğla'da başlıyor

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Ekim'de başlayacak proje, engelli gençlere sanat, spor ve atölyelerle yeteneklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Engelleri aşan gençler için atölyeler Muğla'da başlıyor

Engelleri aşan gençler için atölyeler Muğla'da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Merkezimizde Engelleri Aş, Yeteneğini Keşfet projesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi ev sahipliğinde uygulamaya konuyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje, engelli gençlerin sosyal, kültürel ve sportif hayata katılımını artırmak amacıyla sanat, spor, beceri atölyeleri ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi öngörüyor. Katılımcıların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve özgüvenlerini güçlendirerek sosyal çevrelerine daha etkin şekilde dahil olmaları hedefleniyor.

Hazırlıklar ve paydaşların rolü:

Uygulama öncesi hazırlıklar kapsamında son koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda proje takvimi, etkinlik programı, görev dağılımı ve kurumlar arası iş birliği süreçleri değerlendirildi. Projede Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Muğla Engelliler Derneği ve Muğla Zihinsel Engelliler Derneği paydaş olarak yer alıyor ve uygulama sürecinde sorumluluk alacaklar.

Kurumlar arasında eşgüdümlü ilerleyecek çalışmalarla gençlerin farklı alanlarda kendilerini ifade edebilecekleri, üretime katılabilecekleri ve sosyal çevrelerini genişletebilecekleri kapsayıcı bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Bu yaklaşım, engellerin değil yeteneklerin ve fırsatların ön plana çıkmasını hedefliyor.

Projenin Ekim ayının ilk haftasında Uluslararası Gençlik Merkezi’nde başlaması planlanıyor. Başlangıçla birlikte düzenlenecek atölye ve etkinliklerin, engelli gençlerin gündelik yaşama katılımını artıracak somut kazanımlar üretmesi bekleniyor.

MUĞLA’DA &quot;MERKEZİMİZDE ENGELLERİ AŞ, YETENEĞİNİ KEŞFET!&quot; PROJESİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

MUĞLA’DA "MERKEZİMİZDE ENGELLERİ AŞ, YETENEĞİNİ KEŞFET!" PROJESİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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