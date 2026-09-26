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Adıyaman'da kontrolü kaybeden sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı

Adıyaman Hocaömer Mahallesi'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde sürücü İbrahim Can yaralandı; sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kontrolü kaybeden sürücünün otomobili park halindeki kamyonete çarptı

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halindeki kamyonete çarptı.

yaralıya müdahale:

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim Can yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU 12 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPMASI SONUCU 12 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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