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Entegrasyona evet, asimilasyona hayır: Erdoğan'dan göç ve kültür vurgusu

Erdoğan, Türk ve Kardeş Toplulukları Buluşması'nda Müslümanların asimile edilmesine karşı çıktı; entegrasyona evet, asimilasyona hayır dedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 03:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Entegrasyona evet, asimilasyona hayır: Erdoğan'dan göç ve kültür vurgusu

Entegrasyona evet, asimilasyona hayır: Erdoğan'dan göç ve kültür vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ve Kardeş Toplulukları Buluşması"nda konuştu; Müslümanların asimile edilmesine karşı çıktığını ve uyumun, kimlik korunarak sağlanması gerektiğini vurguladı.

etkinlikteki vurgular:

"Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" sözleriyle Erdoğan, entegrasyon ile asimilasyon arasındaki farkı net biçimde dile getirdi.

mesajın yorumu:

Erdoğan'ın açıklaması, toplumsal uyum politikalarında kültürel kimliğin korunması gerektiği yönündeki yaklaşımını özetliyor; entegrasyona destek ve asimilasyona karşı duruş öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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