Entegrasyona evet, asimilasyona hayır: Erdoğan'dan göç ve kültür vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ve Kardeş Toplulukları Buluşması"nda konuştu; Müslümanların asimile edilmesine karşı çıktığını ve uyumun, kimlik korunarak sağlanması gerektiğini vurguladı.
etkinlikteki vurgular:
"Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" sözleriyle Erdoğan, entegrasyon ile asimilasyon arasındaki farkı net biçimde dile getirdi.
mesajın yorumu:
Erdoğan'ın açıklaması, toplumsal uyum politikalarında kültürel kimliğin korunması gerektiği yönündeki yaklaşımını özetliyor; entegrasyona destek ve asimilasyona karşı duruş öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz"
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