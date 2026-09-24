Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Erdoğan'ın pastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunduğu günlerde temaslarını sürdürdü. BM İklim Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nden yürüyerek ayrılan Erdoğan, Türkevi'nin karşısında yer alan Taşkın pastanesi'ni kısa bir ziyaretle karşıladı.

Ziyaretin akışı:

Pastaneye gelişinde işletme sahibi ve mekânda bulunanlarla selamlaşan Erdoğan, onlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ziyarette heyete de eşlik eden isimlerle samimi diyaloglar cereyan etti. Pastanede misafirlere çay ikram edildi ve ortam kısa süreli bir sohbet havasında geçti.

Geri dönüş ve programın devamı:

Bu kısa ziyaretin ardından Erdoğan, Türkevi'ne geri döndü ve programının bir sonraki bölümüne geçti. Ziyaret, resmi temasların yoğunluğunun arasında gerçekleşen gayriresmi bir karşılaşma niteliğindeydi ve yerel işletme sahipleriyle doğrudan iletişime işaret etti.

Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki bu tür kısa temaslar, diplomatik programlara eşlik eden gündelik temaslara örnek oluşturdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret