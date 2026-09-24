Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Türkevi karşısındaki Taşkın pastanesini ziyaret ederek sahibi ve oradakilerle sohbet etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 02:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Erdoğan'ın pastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunduğu günlerde temaslarını sürdürdü. BM İklim Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nden yürüyerek ayrılan Erdoğan, Türkevi'nin karşısında yer alan Taşkın pastanesi'ni kısa bir ziyaretle karşıladı.

Ziyaretin akışı:

Pastaneye gelişinde işletme sahibi ve mekânda bulunanlarla selamlaşan Erdoğan, onlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ziyarette heyete de eşlik eden isimlerle samimi diyaloglar cereyan etti. Pastanede misafirlere çay ikram edildi ve ortam kısa süreli bir sohbet havasında geçti.

Geri dönüş ve programın devamı:

Bu kısa ziyaretin ardından Erdoğan, Türkevi'ne geri döndü ve programının bir sonraki bölümüne geçti. Ziyaret, resmi temasların yoğunluğunun arasında gerçekleşen gayriresmi bir karşılaşma niteliğindeydi ve yerel işletme sahipleriyle doğrudan iletişime işaret etti.

Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki bu tür kısa temaslar, diplomatik programlara eşlik eden gündelik temaslara örnek oluşturdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu
images

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdi...
images

Antalya'da COP31 için uygulamaya odaklı hazırlık vurgusu
images

Antalya'da COP31'e hazırlık: uygulamaya odaklı bir iklim diplomasisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor