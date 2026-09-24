Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

erdoğan türkevi önünde açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürürken Türkevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

ziyaret programı ve etkinlik:

Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’na katılmak üzere Türkevi’nden ayrıldı. Bu çerçevede yapılan temasların Genel Kurul gündemiyle paralel yürüdüğünü ifade etti.

açıklamanın içeriği:

Cumhurbaşkanı, "Mesajları BM Genel Kurulu’nda verdik, İklim Zirvesi’nde mesajları verdik. Dolayısıyla sizler de oradan alacaksınız" ifadelerini kullandı ve iletilen mesajların kamuoyuna buradan yansıyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" Etkinliği öncesi yaptığı açıklamada, Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" dedi.