Uşak'ta antik mutfağın tatları garum ve garos uygulamalı atölyede canlanıyor

Uşak'ta antik balık sosları yeniden hayat bulacak

Uluslararası Erasmus+ Atıksız Mutfak Projesi çerçevesinde, Antik Çağ'ın en bilinen balık sosları garum ve garos Uşak'ta yeniden hazırlanacak. Etkinlik, Uşak Belediyesi işbirliğiyle Ortak Geleceğimiz Araştırma, İletişim ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülüyor ve gastronomi ile sürdürülebilirlik odaklı uygulamalı bir program sunuyor.

Atölyede neler yapılacak:

24-27 Eylül tarihlerinde Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde gerçekleşecek atölyede, balığın bütün parçalarının değerlendirildiği geleneksel bir hazırlık süreci uygulamalı olarak gösterilecek. Programda, balık kılçıkları ve iç organlarının tuzlanıp fermente edilmesiyle elde edilen sosun adım adım üretimi katılımcılara aktarılacak ve ortaya çıkan ürünler tattırılacak.

Katılımcılar ve amaçlar:

Etkinlikte, MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican ile gastronomi ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Elif Çamur gibi isimler yer alacak; hem Türk hem yabancı şefler ile çok sayıda katılımcı bulunacak. Atölye, gastronomi meraklılarına açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Organizatörler, atölye aracılığıyla geleneksel gastronomi kültürü ile sürdürülebilir mutfak anlayışını bir araya getirmeyi; gıda israfını azaltmak, yerel ürünleri değerlendirmek ve atıksız mutfak uygulamalarını yaygınlaştırmak gibi hedefleri öne çıkarıyor. Etkinlik aynı zamanda Antik Çağ mutfak tekniklerinin günümüz uygulamalarıyla nasıl örtüştüğünü gösteren bir canlı laboratuvar niteliği taşıyacak.

UŞAK’TA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ERASMUS+ ATIKSIZ MUTFAK PROJESİ KAPSAMINDA, ANTİK ÇAĞ’IN ÜNLÜ BALIK SOSU GARUM VE GAROS YENİDEN HAZIRLANACAK. ETKİNLİĞE MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU ŞEF SEZER DİRİCAN DA KATILACAK.