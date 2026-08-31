Erdoğan göçebe oyunları açılışı için Sheraton'dan Bişkek Arena'ya hareket etti

Erdoğan, Sheraton Bişkek Otel'den Bişkek Arena'ya yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere konakladığı Sheraton Bişkek Otel'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek Arena Stadyumu'na doğru hareket ettiği bildirildi.

Törene katılım ve protokol:

Açılış töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve diğer liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek resmi programda liderlerin bir araya gelmesi ve açılış konuşmaları öne çıkacak.

etkinliğin önemi ve gözlemler:

6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni, ev sahibi kent Bişkek'te uluslararası katılımın simgesi olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yer alması, etkinliğin hem sportif hem de diplomatik açıdan önem taşıdığını gösteriyor.

Yetkililer, programın sorunsuz ilerlemesi için organizasyon ve güvenlik önlemlerinin uygulandığını belirtirken, Bişkek Arena'daki törenin geniş bir izleyici kitlesi ve davetlilerle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'ya geçmek üzere otelden çıkış yaptı.