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Dron kaydetti: ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi ve yakalandı

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde ehliyeti daha önce el konulan sürücü, yolcuyla yer değiştirirken havadan görüntülenip yakalandı ve cezalandırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dron kaydetti: ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi ve yakalandı

Dron destekli denetimde kaçış ve yakalama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi uygulaması yaptı. Kontrol noktasını fark eden bir sürücü, ekiplerden kaçmaya çalıştı; bu sırada araç havadan takip edildi.

Olayın ayrıntıları:

Havadan yapılan takipte sürücünün bir sokakta araçtaki yolcuyla yer değiştirdiği görüldü. Dron görüntüleri olayın tespitinde belirleyici rol oynadı ve ekiplerin yönlendirmesiyle araç durdurulduktan sonra yapılan kontrolde değişimin gerçekleştiği doğrulandı.

Denetim sırasında ekiplerin yaptığı kimlik ve evrak incelemesinde, sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanma nedeniyle el konulduğu belirlendi. Bu tespit, sürücünün kaçış girişimiyle birlikte suç sayılan bir durumu ortaya koydu.

Yasal işlem ve ceza:

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Olay, dron destekli denetimlerin trafik güvenliği ve kural ihlallerinin tespitinde etkinliğini gösterdi.

Yetkililer, dron ve mobil ekip iş birliğiyle yapılan uygulamaların kaçış girişimleri ve belge eksikliklerinin ortaya çıkarılmasında önemli olduğunu vurguladı. Bu tür denetimlerin yaygınlaştırılmasının, hem trafik ihlallerinin azaltılmasına hem de denetim etkinliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

KIRIKKALE’DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, ARAÇTAKİ YOLCUYLA YER...

KIRIKKALE’DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, ARAÇTAKİ YOLCUYLA YER DEĞİŞTİRDİ ANCAK BU HAMLESİ HAVADAN TAKİP YAPAN DRONA TAKILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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