Erdoğan TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı için resmi törenle karşılandı

TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de resmi törenle karşılandı.

resmi karşılama töreni:

TBMM'de düzenlenen karşılama töreni, açılış töreni kapsamında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi resmî tören usullerine göre gerçekleştirildi.

açılışın çerçevesi:

28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yapılan bu resmi karşılama, TBMM'de düzenlenen açılış programının bir parçası olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM’de resmi törenle karşılandı