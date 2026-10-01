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Erdoğan TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı için resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı için resmi törenle karşılandı

TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de resmi törenle karşılandı.

resmi karşılama töreni:

TBMM'de düzenlenen karşılama töreni, açılış töreni kapsamında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi resmî tören usullerine göre gerçekleştirildi.

açılışın çerçevesi:

28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yapılan bu resmi karşılama, TBMM'de düzenlenen açılış programının bir parçası olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM’de resmi törenle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM’de resmi törenle karşılandı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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