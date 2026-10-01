güllü'nün ölüm davasında sanık kızı suçlamaları reddetti

Yalova davasında ilk duruşma

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde pencereden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut’un ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmasını verdi.

Sanığın duruşmadaki ifadesi:

Gülter, yaklaşık 10 aydır zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, kişisel hayatının kamuoyuyla paylaşılıyor olmasından rahatsız olduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Gülter, olay gecesi annesiyle aralarında geçişen durumları ayrıntılı şekilde anlattı.

İfadesinde, o gece Sultan Nur Ulu ile birlikte dışarı çıktıklarını, yeni doğacak çocuk için bakıcı aradıklarını, daha sonra annesinin bakıcı bulduğunu söylediğini belirtti. Merkezde bakıcıyla görüşmelerinin ardından Sultan ile Yalova’daki eve döndüklerini ifade etti.

Olay gecesi anlatımı ve tanık ilişkileri:

Evde yemek siparişi verip film izlemeye başladıklarını söyleyen Gülter, annesinin şarap açtığını aktardı. Bir süre sonra telefonuyla başka bir odaya geçtiğini, bunun üzerine annesinin telefonla konuştuğu için tepki gösterdiğini ve ortamda "gırgır şamata" olduğunu anlattı.

Gülter, daha sonra Sultan ile odalarına geçtiklerini, saçını açıp oynadıklarını ve bu sıralarda Kervan Eminoğlu ile Çiğdem ablanın telefonla görüştüklerini söyledi. Annesinin odaya girip onlarla oynadığını, ardından sırtı dönükken bir "ban" sesi duyduğunu ve arkasına baktığında annesinin düştüğünü gördüğünü anlattı. Gülter, mahkemede "Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim, eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım" dedi.

Ayrıca olay gecesi annesinin alkol aldığına dair beyanını yineleyen Gülter, odada zeminde herhangi bir ıslaklık hissetmediğini belirtti. Olay sırasında Sultan Nur Ulu’nun aynaya baktığını da ifade etti.

İlişki ve aleyhteki beyanlar:

Gülter, Kervan Eminoğlu ile 2024'ten beri bir ilişkileri olduğunu, annesiyle herhangi bir tartışma olduğunda bile Eminoğlu'na mesaj attığını anlattı. Bazı mesajlarını "anlık sinirle" attığını söyleyerek, "dilimizin kemiği yoktu" dedi.

Hakkındaki suçlamaları ve aleyhindeki beyanları kabul etmediğini vurgulayan sanık, Sultan Nur Ulu’nun kendisi hakkında baskı altında ifade verdiğini ve karakolda kendisinin de baskı altında kaldığını ileri sürdü.

Mahkeme süreci:

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Savunma ve taraf beyanlarının kayıt altına alınmasının ardından mahkeme sürecinin hangi aşamalarda ilerleyeceğine dair duruşma tutanaklarında notlar düşülecek.

Mahkemedeki ifadeler ve sunulan deliller üzerinden dava süreci ilerledikçe, tarafların sonraki duruşmalarda ek savunmalar yapması ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

YALOVA ADALET SARAYI