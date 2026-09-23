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Erdoğan Türkevi'nde Zeydi ile bölgesel ve küresel gündemi ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul ederek ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gündemi ele aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:18

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan Türkevi'nde Zeydi ile bölgesel ve küresel gündemi ele aldı

Erdoğan ve Zeydi'nin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD ziyaretinin son gününde Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. Görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesine odaklandı.

görüşmenin odağı:

Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik genel çerçeveyi ve ortak çıkar alanlarını ele aldı. Toplantıda, bölgesel istikrar ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı; ilişkilerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarının gözden geçirildiği belirtildi.

bm 81. genel kurul bağlamı:

Görüşme, BM 81. Genel Kurulu programı kapsamında gerçekleşti ve iki liderin New York'taki temas trafiğinin parçası oldu. Türkevi'nin ev sahipliğindeki ikili görüşmeler, taraflara sahada doğrudan temas kurma ve güncel gelişmeleri yerinde tartışma imkânı sundu.

Resmî kaynaklar, kabulün ikili istişare ve bölgesel konularda karşılıklı görüş alışverişine hizmet ettiğini vurguladı. Toplantı, her iki ülkenin diplomatik temaslarının devam ettiğini ve yakın dönemde benzer düzeyde görüşmelerin sürdürüleceğini gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD ZİYARETİNİN SON GÜNÜNDEKİ İKİLİ TEMASLARI KAPSAMINDA NEW YORK&#039;TA...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD ZİYARETİNİN SON GÜNÜNDEKİ İKİLİ TEMASLARI KAPSAMINDA NEW YORK'TA TÜRKEVİ'NDE IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ'Yİ KABUL ETTİ. GÖRÜŞMEDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YANI SIRA BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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