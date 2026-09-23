Kurtulmuş: Mekke ortak savunma anlaşması bölgesel iş birliğine zemin hazırlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un değerlendirmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlenen Suudi Arabistan Krallığı’nın 96’ncı Milli Gün Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının bölgesel dayanışmayı güçlendireceğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın iki ülke için olduğu kadar bölge istikrarı açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

Bölgesel iş birliği ve anlaşmanın hedefleri:

Kurtulmuş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalandığını hatırlatarak, 'Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin de katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir' dedi. Bu ifadeyle, anlaşmanın tek taraflı bir güvenlik mekanizması olmaktan çıkarılıp, çok taraflı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Konuşmasında ayrıca devletler arası ilişkilerde egemenlik ve barış ilkelerine vurgu yapan Kurtulmuş, bölgesel istikrarı sağlama yönündeki çabaların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin barış ile istikrarı destekleyen girişimlere destek vereceğini kaydetti.

Gerginlikler, Hürmüz Boğazı ve Filistin meselesi:

Kurtulmuş, günümüzde dünya genelinde yaşanan çatışma ve gerilimlerin en yoğun olarak Orta Doğu coğrafyasında hissedildiğini belirtip, bu durumun bölge ülkelerini daha yakın iş birliğine zorladığını ifade etti. Bölgedeki istikrarsızlığın önemli bir kaynağı olarak İsrail'in saldırgan politikaları gösterildi; Kurtulmuş, Filistin halkının özellikle Gazze ve Batı Şeria'da yaşama hakkının zedelendiğini ve bunun bölge ülkeleri için ortak bir sorun olduğunu söyledi.

Konuşmada ayrıca ABD ve İsrail ekseninde yaşanan gelişmelerin İran ile ilişkiler üzerinden Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'nı daha güvensiz hale getirdiği, bunun hem güvenlik hem de ekonomi açısından küresel etkiler doğurduğu vurgulandı. Kurtulmuş, bölgedeki barış ve istikrarın anahtarının Filistin meselesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Etkin bir savunma iş birliğinin yanı sıra, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomatik koordinasyonun önemine dikkat çeken Kurtulmuş, ortak tehdit ve krizlere karşı bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Resepsiyonda konuşan Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Abualnasr ise iki ülke ilişkilerinin halk beklentileri doğrultusunda hızla geliştiğini söyledi. Büyükelçi, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası konularda istikrarı destekleme, diyalog ve barışçıl çözümleri öne çıkarma yönündeki ortak kararlılıkla tutumlarını koordine etmeye devam ettiğini belirtti. Abualnasr, Mekke Anlaşması’nın devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan, sorumlu bir iş birliği çerçevesinde bölge güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Genel olarak Kurtulmuş'un değerlendirmesi, imzalanan anlaşmanın kapsayıcı bir yapıya evrilmesi durumunda bölgesel barış ve istikrar için olumlu bir adım teşkil edeceği yönünde özetlenebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından başlayan olumlu sürecin artarak devam ettiği vurgulandı ve bu yöndeki diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemi belirtildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Mekke Ortak Savunma Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı bir anlaşmaya dönüşecektir"