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Erdoğan New York'ta Zelenskiy ile bölgesel ve küresel gündemi ele aldı

Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Zelenskiy'i kabul etti; ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı gündeme geldi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 22:13

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan New York'ta Zelenskiy ile bölgesel ve küresel gündemi ele aldı

Erdoğan, New York'ta Zelenskiy'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürdü. Ziyaretin son gününde, Türkevi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

görüşmenin odak noktaları:

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı. Taraflar, mevcut gündem başlıkları çerçevesinde değerlendirmeler yaparak diplomasinin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

toplantının bağlamı:

Buluşma, Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiği temasların bir parçası olarak düzenlendi. Türkevi'ndeki görüşme, ziyaretin son günündeki ikili temasların kapsamına giriyor ve iki ülke arasındaki istişare süreçlerinin devam ettiğini gösteriyor.

Resmi açıklamalarda görüşmenin barış, güvenlik ve bölgesel istikrar konularına ilişkin ortak değerlendirmeler içerdiği belirtildi. Toplantı, hem ikili ilişkiler hem de uluslararası alanda süregelen krizlerin görüşülmesi açısından önem taşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD ZİYARETİNİN SON GÜNÜNDEKİ İKİLİ TEMASLARI KAPSAMINDA NEW YORK&#039;TA...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD ZİYARETİNİN SON GÜNÜNDEKİ İKİLİ TEMASLARI KAPSAMINDA NEW YORK'TA TÜRKEVİ'NDE UKRAYNA BAŞBAKANI VLADİMİR ZELENSKİY'İ KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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