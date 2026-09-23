Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi

Nilüfer'de binada yangın

Merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 10 araç ve termal drone sevk edildi.

Müdahale ve tahliye süreci:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Saha çalışmaları ve koordinasyon:

Binadaki diğer vatandaşların tahliye işlemleri sürerken, ekipler olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti.

Biba, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini ve 19 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin AKOM koordinasyonunda takip edildiğini ifade etti.

BURSA'DA BİR BİNADA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 19 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.