Bakan ışıkhan şanghay’da: yapay zekayı insan kapasitesini geliştiren araç olarak konumlandırmalıyız

şanghay'da dijital dönüşüm ve beceri eğitimi gündemi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Toplantısı'na katılarak "Dijital ve Akıllı Bir Gelecek için Yaşam Boyu Mesleki Beceri Eğitimi Sistemi Oluşturulması" temasında konuştu. Toplantıda dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün işgücü piyasalarını hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Işıkhan, bu değişimin merkezine insan becerilerinin yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

beceri geliştirme ve yapay zeka yaklaşımı:

Işıkhan, yapay zekanın rolüne ilişkin olarak, yapay zekayı insanın alternatifi değil, insan kapasitesini destekleyen bir araç olarak gördükleri sürece doğru adımlar atılabileceğini belirtti. Konuşmasında, "beceri geliştirme" ve "yeniden beceri kazandırma" uygulamalarının ulusal politikaların merkezinde olması gerektiğini ifade etti ve bu yaklaşımın hem ekonomik rekabet gücü hem de toplumsal refah için temel oluşturduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi'nde de benzer vurgu yapıldığını hatırlatarak, OECD PISA 2025 sonuçlarına değindi. Türkiye'nin fen, matematik ve okuma becerilerinde puanlarını artırdığını, küresel ölçekte puanların gerilediği dönemde bu üç alanda birden yükselen tek OECD ülkesi olduğunu söyledi ve bunun eğitim politikalarındaki kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

uygulamalar, işbirlikleri ve saha temasları:

Uygulamadaki adımlara dair bilgi veren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin becerileri istihdam politikalarının merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşım benimsediğini aktardı. Bu çerçevede İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen yapay zeka destekli eşleştirme araçlarına işaret ederek, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile eğitim ve çalışma hayatı arasında güçlü ve geleceğe dönük bir köprü kurulduğunu söyledi.

Işıkhan, ev sahibi Çin'in dijital dönüşüm ve mesleki eğitimde attığı adımları takdirle karşıladıklarını, küresel deneyim paylaşımlarının önemine vurgu yaptıklarını belirtti. Konferansı, Türkiye'nin deneyimlerini sunmak ve beceri dönüşümü alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Bakan, akıllı geleceğin yalnızca teknolojik kapasiteyle değil; öğrenen, yenilik üreten ve teknolojiden yararlanarak kendi kapasitesini geliştiren insanlar tarafından inşa edileceğini ifade etti. Bu noktada, geleceğin rekabetçi ülkelerinin vatandaşlarına yaşam boyu öğrenme ve değişime uyum fırsatı sunan ülkeler olacağı mesajını verdi.

ikili görüşmeler ve konsolosluk ziyareti:

Şanghay temasları kapsamında Işıkhan, Doğu Afrika'dan Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chinago ile ikili görüşme yaptı; görüşmede çalışma hayatı ve istihdam konularında geleceğe dönük adımlar ele alındı. Ayrıca Kamboçya Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Heng Sour ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Büyükelçi Selçuk Ünal, Başkonsolos Özlem Kural ve personeli tebrik etti ve çalışmalarında başarı diledi. Şanghay'da bulunan Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Işıkhan, vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik taleplerini dinledi.

Konuşmasını, teknolojik dönüşüm sürecinde kimsenin geride bırakılmadığı ve insanı merkeze alan bir beceri ekosisteminin birlikte inşa edilebileceği umuduyla tamamlayan Işıkhan, ulusal politikaların bu hedef doğrultusunda şekillendirileceğini vurguladı.

BAKAN IŞIKHAN, ÇİN’DEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN ŞANGHAY BAŞKONSOLOSLUĞU’NU ZİYARET ETTİ. TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BÜYÜKELÇİ SELÇUK ÜNAL, BAŞKONSOLOS ÖZLEM KURAL VE PERSONELİ TEBRİK EDEN IŞIKHAN, YETKİLİLERE ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ.