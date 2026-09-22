Dolar 48,8363 +0,06%
Euro 55,7899 -0,16%
Bist 13.269,08 +0,53%
Altın Gram 6.838,51 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,91 +0,52%
--°

Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj

Erdoğan, artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizme karşı kararlı mücadele çağrısı yaptı; bu eğilimleri zararlı buldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada toplumsal huzuru zedeleyen olgulara dikkat çekti. "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi ve bu tür yaklaşımların toplum dayanışmasını aşındırdığını vurguladı.

Söylemin taşıdığı vurgu:

Açıklamada öne çıkan nokta, bu eğilimlerin sadece bireysel davranışlar değil, toplumsal dokuyu etkileyen sistematik sorunlar olduğunun kabul edilmesi gerektiği oldu. Erdoğan, söyleminde kararlılıkla mücadele ifadesine yer vererek, konunun önemine işaret etti.

Toplumsal ve kurumsal sorumluluklar:

Devlet, sivil toplum ve medya gibi aktörlerin bu tür eğilimlere karşı tedbir ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmesinin gerekliliği metinde öne çıktı. Erdoğan'ın sözleri, toplumsal uzlaşı ve hoşgörü çerçevesinde atılması gereken adımlara vurgu yapıyor.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür olumsuz tutumlarla mücadeleyi hem bir toplumsal görev hem de kamu politikası meselesi olarak tanımladı ve yaklaşımların zararlı olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, &quot;Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burnham'dan BM kürsüsünde uyarı: iki devletli çözüm tehlikede, seyirci kalmayaca...
images

Çocukları dijital dünyada güvene alma çağrısı ve Gaziantep modelinin uluslararas...
images

Macron uyardı: gazze’deki hareketsizlik Fransa’nın güvenilirliğini sorgulatıyor
images

Bilecik siyasetinde dayanışma: AK Parti teşkilatından Ülkü Ocakları başkanına ne...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü