ABD Grönland üzerinde kalıcı denetim sağladığını açıkladı

Trump'ın Grönland anlaşması açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile varılan bir anlaşmanın niteliğini ve kapsamını kamuoyuna açıkladı. Trump, söz konusu düzenlemeyi stratejik önemi açısından "benzeri görülmemiş" olarak tanımladı.

Başkanın açıklaması:

"ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.

Anlaşmanın öne çıkan noktaları:

Trump, açıklamasında anlaşmanın ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Başkan, anlaşma sayesinde Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacaklarını belirtti.

- ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD’ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.