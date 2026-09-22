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Erdoğan türkevi'nden dünya sahnesine: BM Genel Kurulu'na gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ziyaretinde Türkevi'nden ayrılarak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için BM'ye geçti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan türkevi'nden dünya sahnesine: BM Genel Kurulu'na gidiyor

Erdoğan New York temasları çerçevesinde BM'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki programı kapsamında kaldığı Türkevi'nden ayrılarak Birleşmiş Milletler'in merkezine geçti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için BM'ye yöneldi.

Türkevi'den çıkış ve programın akışı:

Türkiye'nin New York'taki irtibat noktası olarak öne çıkan Türkevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklama ve temaslarının merkezi oldu. Bugünkü geçiş, resmi programın bir parçası olarak kaydedildi ve Erdoğan'ın Genel Kurul kürsüsünde yer alacağı bildirildi.

Genel Kurul'da beklentiler:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yapılacak konuşma, Türkiye'nin uluslararası gündem çerçevesindeki duruşunu yeniden ortaya koyacak. Erdoğan'ın BM'deki konuşması, New York temasları kapsamında izlenecek ana başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Erdoğan'ın Türkevi'nden BM'ye geçişi, New York ziyaretinin akışını ve Türkiye'nin küresel platformlardaki katılımını sembolize eden somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştireceği konuşma için BM&#039;ye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştireceği konuşma için BM'ye geçti.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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