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Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı; can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

olay yeri ve müdahale:

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak adresindeki apartmanın ikinci kat dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının apartmanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi; can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ERZİNCAN’DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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