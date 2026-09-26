Hisarcık'ta taziye evi çalışmalarına müftüden yerinde inceleme

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Aşağı Beyköy Deprem Mahallesi'nde yapımı süren taziye evi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların durumu ve değerlendirme:

Demirci, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sahadaki uygulamaları değerlendirdi. Yapım sürecinin mevcut durumu ile ilerleyişine ilişkin gözlemlerini paylaştı ve projenin planlanan standartlara uygun şekilde sürdürülmesine dikkat çekti.

Mahalle için önemi:

Taziye evinin, mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir mekân olması bekleniyor. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması temenni edilen yapım çalışmaları sırasında emeği geçenlere Demirci tarafından teşekkür edildi.

Ziyaret, yerel yönetim ve din görevlilerinin iş birliğiyle projenin takibinin sürdürüleceğini gösterirken, mahalle halkının ihtiyaçlarına odaklanan uygulamaların öncelikli tutulacağı belirtildi.

HİSARCIK MÜFTÜSÜ DEMİRCİ, TAZİYE EVİ İNŞAATINI İNCELEDİ