Susuz'da köy yolları güçleniyor: İncilipınar'da SSB beton yol çalışması başladı

SSB beton yol uygulaması sahaya çıktı

Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde ulaşım konforunu artırmak ve kırsal yolların dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) yol yapım çalışmaları başlatıldı. Proje, Kars Valisi Ziya Polat himayelerinde ve Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama süreci:

Ekipler, yol güzergâhında gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladıktan sonra beton serim işlemlerine geçti. Uygulamada SSB tekniği tercih edilerek yol yüzeyinin sıkıştırılabilir ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. Yerel yetkililer, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini bildiriyor.

Köy ulaşımına beklenen katkılar:

Kars bölgesinde özellikle kış şartlarının ağır seyretmesi nedeniyle köy yollarının dayanıklılığı hayati önem taşıyor. Bu nedenle yürütülen SSB beton uygulamasının tamamlanmasıyla İncilipınar köyünün ulaşım altyapısının daha güçlü, güvenli ve konforlu bir hale gelmesi bekleniyor.

Proje, Kars genelinde kırsal yerleşimlerin ulaşım imkanlarını geliştirmeye yönelik devam eden çalışmalardan birini oluşturuyor. Yetkililer, yürütülen yol yapım çalışmasının Susuz ilçesine ve İncilipınar köyüne hayırlı olmasını diledi.

SUSUZ’DA SSB BETON YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI(KARS-İHA)