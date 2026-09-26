Mersin’de iğne oyası, arı ve kelebek figürleriyle hayat buluyor

Mersin’de iğne oyası el sanatından tasarıma:

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki iğne oyası ustaları, geleneksel zanaatı örtü kenarlarından alıp farklı formlarda yeniden yorumluyor. İnsan, hayvan, böcek, çiçek ve bitki figürleri; üç boyutlu tasarımlar ve giyilebilir parçalar, bu el sanatının kullanım alanlarını genişletiyor. Özellikle arı ve kelebek motifleri ziyaretçiler ve alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Enstitüde hazırlanan çalışmalar arasında, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen meyve ve sebzelerden oluşturulan Mevlid-i Nebi projesi de yer alıyor. Bu tür tematik projeler, iğne oyasının hem estetik hem de kültürel değerini öne çıkarıyor.

Ustaların teknikleri ve üretim süreci:

Ustalar, iğne oyasını sıkı tekniklerle uyguluyor; kullanılan malzemeler arasında 3 katlı iğne oyası iplikleri ve suni ipekler bulunuyor. Çalışma sürecine ilgi büyük: ziyaretçiler sık sık "Nasıl yapıyorsunuz? Bunları nasıl bu hale getiriyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor. El işçiliğinin yoğun olduğu bu üretimlerde sabır ve ustalık öne çıkarken, ortaya çıkan üç boyutlu figürler zanaatın sınırlarını zorluyor.

Üretilen parçalar yalnızca geleneksel motifleri yansıtmıyor; modern tasarım anlayışıyla birleşen ürünler, elbiseler ve aksesuarlar halinde de sunuluyor. Bu sayede iğne oyası yeni kuşaklarla ve farklı kullanımlarla buluşuyor.

Tanıtım ve satış kanalları:

Hazırlanan ürünler, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde açılan Bohça mağazaları aracılığıyla satışa sunuluyor. Bu mağazalar, Mersin ve diğer enstitülerde üretilen geleneksel el sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını hedefliyor. Enstitü yetkilileri, projelerin ve satış ağının genişlemesiyle hem zanaatın sürdürülebilirliğini sağlamayı hem de ustaların emeğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtiyor.

Sonuç olarak, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki çalışmalar iğne oyasını hem koruyor hem de dönüştürüyor; arı ve kelebek gibi doğadan esinlenen figürler, geleneği çağdaş tasarımla birleştirerek yeni bir izleyici kitlesi oluşturuyor.

MERSİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NDE İĞNE OYASI USTALARININ ELİNDE ŞEKİLLENEN GELENEKSEL EL SANATI, ÖRTÜ KENARLARINDAN ÇIKARAK ÜÇ BOYUTLU FİGÜRLERE VE FARKLI TASARIMLARA DÖNÜŞTÜ.