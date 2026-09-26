Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Sosyal medya iddiası sonrası Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bakan istifa iddiasını paylaşan Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medya iddiası sonrası Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda yer alan paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında adı geçen kişi olarak Ali Tarakçı hakkında işlem başlatıldı.

Hangi paylaşım hedef alındı:

Soruşturmanın odağında platformda yer alan "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadeleri içeren paylaşım bulunuyor. Başsavcılık, paylaşımın kamuoyunu yanıltma potansiyeli taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamında alınan işlemler:

Büro, Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. Ayrıca şüphelinin adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

&quot;Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek&quot; paylaşımı yapan Ali Tarakcı’ya gözaltı...

"Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı’ya gözaltı kararı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı