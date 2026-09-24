Erzin'de okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyon ön plana çıktı

Okul çevre güvenliği gündemde

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki okulların çevresinde güvenliğin artırılması ve öğrencilerin huzur içinde eğitim görmelerinin sağlanması amaçlandı.

Mevcut tedbirlerin değerlendirilmesi:

Toplantıda, okul çevrelerinde hâlihazırda alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde öğrencilerin eğitim ortamlarına güvenli şekilde ulaşabilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.

Koordinasyon ve uygulama planı:

Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması için yürütülecek çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi ve izleme mekanizmalarının oluşturulması üzerinde mutabakat sağlandı.

Toplantı sonucunda alınan değerlendirme ve önerilerin uygulanması için gerekli adımların atılacağı, sürecin düzenli olarak takip edileceği bildirildi.

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL ÇEVRE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI’NDAN GÖRÜNTÜ.