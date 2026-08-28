Eş-Şara, SDG lideri Mazlum Abdi'yi devlet danışmanı olarak atadı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, terör örgütünün Suriye uzantısı olarak tanımlanan SDG'nin eski lideri Mazlum Abdi'yi resmi olarak danışmanlığa getirdi. Atamayı belgeleyen 164 numaralı kararname Şara tarafından imzalandı.

Zamanlama ve atamanın niteliği:

SDG, 25 Ağustos'ta kendini feshettiğini açıklamıştı; Eş-Şara'nın Abdi'yi danışman olarak ataması ise bu fesih ilanının üç gün sonrasına denk geliyor. Resmi belgede Abdi'nin unvanı Devlet Başkanlığı Danışmanı olarak kaydedildi; atama kararının imzalanma tarihi kaynak metinde "dün" olarak belirtildi.

Entegrasyon süreci ve önceki mutabakatlar:

SDG'nin merkezi hükümete dahil edilmesiyle ilgili ilk adımın Mart 2025'te atıldığı bilgisi daha önce paylaşılmıştı. Ayrıca Suriye yönetimi ile örgüt arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakatın 29 Ocak'ta sağlandığı kaydedildi. Bu çerçevede Abdi'nin danışmanlığa getirilmesi, taraflar arasındaki mevcut anlaşmaların uygulama yönünde bir adımı olarak okunuyor.

Atama, resmi entegrasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor; kararın uygulama detayları ve sahadaki yansımaları ise önümüzdeki dönemde izlenecek. Resmi metinlerde belirtilen tarih ve karar numaraları, atamanın hukuki dayanağını işaret ediyor.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, KENDİNİ FESHEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SURİYE UZANTISI SDG ELEBAŞI MAZLUM ABDİ'Yİ DANIŞMAN OLARAK ATADI.