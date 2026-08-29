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Rüzgârın taşıdığı kıvılcım 80'lik çiftin 31 yıllık evini kül etti

Antalya Muratpaşa'da ağaçlık alanda başlayıp rüzgârla yayılan yangın bir evi küle çevirdi; iki depo, çok sayıda sera ve ağaçlık zarar gördü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgârın taşıdığı kıvılcım 80'lik çiftin 31 yıllık evini kül etti

yangının oluşu ve müdahale:

Yangın, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak üzerindeki ağaçlık alanda başladı. Elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi; mahalle sakinleri de kova, hortum ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

maddi kayıp ve etkilenen alanlar:

Yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, iki depo, çok sayıda sera ve geniş bir ağaçlık alan zarar gördü. Deposu yanan Şükrü Gökalp zarar gören malzemeler hakkında, "Depomuzda bulunan çapa makinesi, ilaç motoru, 200 litrelik tankerimiz ve 800 ton kadar buğdayımızın tamamı yandı. Burayı depo olarak kullanıyorduk" diye konuştu.

Evleri yaklaşık 31 yıldır olan ve yangında tüm eşyalarını kaybeden Meyrem (78) ve İsmail (81) Kırbaş çiftinin anlattıkları olayın boyutunu ortaya koydu. Meyrem Kırbaş, fotoğrafçılık döneminden kalan makinelerin ve diğer eşyaların da yandığını dile getirerek, "Ben yatağıma, yorganıma acımadım. Oğlum, 'Anne, yanıyoruz' dedi. Üstümüz başımız, her şeyimiz yandı, ilaçlarımız gitti. Her gün bu saatlerde uyurduk. Uyusaydık bizi uyurken bulacaklardı" ifadelerini kullandı.

Mahallede can kaybı yaşanmaması en büyük teselli olarak öne çıkarken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal olay yerinde inceleme yaptı ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının çıkış nedenine ilişkin gösterilen iddialar elektrik tellerine işaret etse de resmi soruşturma ve tespit çalışmaları sürüyor.

MURATPAŞA İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA BAŞLAYARAK RÜZGÂRIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGINDA BİR EV...

MURATPAŞA İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA BAŞLAYARAK RÜZGÂRIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, İKİ DEPO, ÇOK SAYIDA SERA VE AĞAÇLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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