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İstanbul boğazı Liberya bandıralı Deyi Endurance geçişi nedeniyle transit trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Liberya bandıralı Deyi Endurance'ın güvenlik eşliğindeki geçişi nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul boğazı Liberya bandıralı Deyi Endurance geçişi nedeniyle transit trafiğe kapatıldı

Boğaz geçişi ve trafik kısıtlaması:

İstanbul Boğazı, Liberya bandıralı Deyi Endurance isimli kuru yük gemisinin geçişi nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Alınan tedbirler, geminin güvenli bir koridor içinde boğazı geçmesini sağlamak amacıyla uygulandı.

Gemi, 289 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olup, geçiş boyunca geniş güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Seyrüsefer ekipleri ile römorkörler koordineli hareket etti.

Eşlik eden römorkörler ve uygulanan önlemler:

Geçiş sürecinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun ile Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-11 ve Kurtarma-14 römorkörleri gemiye eşlik etti. Ekiplerin koordinasyonu, manevra ve güvenlik hattının korunmasında etkin rol oynadı.

Böyle büyük tonajlı geçişlerde trafik düzenlemeleri seyrüsefer güvenliğini sağlamak için rutin olarak uygulanıyor; geçiş sırasında boğaz trafiği kontrollü şekilde yönetildi ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

İstanbul Boğazı Liberya bayraklı kuru yük gemisi geçişi nedeniyle transit gemi geçişine...

İstanbul Boğazı Liberya bayraklı kuru yük gemisi geçişi nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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