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Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokak kedisini parçalayınca çevredekiler tepki gösterdi

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk pitbull, yoldan geçen bir sokak kedisini parçalayarak öldürdü; çevredekiler tepki gösterdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokak kedisini parçalayınca çevredekiler tepki gösterdi

pitbullun saldırısı ve olayın ilk anları

İstanbul Esenyurt'ta, Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk pitbull sokakta yürüyen bir kediyi hedef aldı. O anlarda köpeğin saldırısı birkaç saniye içinde gerçekleşti ve kedi ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

çevredekilerin tepkisi:

Saldırıyı gören mahalle sakinleri kadına doğru bağırarak tepki gösterdi. Kadının olay anında söylediği "Ne yapayım köpek bu" sözleri, çevredeki kişilerin tepkisini daha da artırdı. Olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

görüntüler ve tanıklık:

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı; görüntülerde köpeğin agresif tutumu ve kediye yapılan saldırı net biçimde görülüyor. Tanıklar saldırının beklenmedik ve hızlı olduğunu aktardı.

Olay, mahallede hayvan güvenliği ve denetim konularında endişe yarattı. Saldırının ardından çevrede toplananlar tepkilerini sürdürürken, yaşananlar sosyal medyada da paylaşıldı.

ESENYURT&#039;TA PİTBULL SOKAK KEDİSİNİ PARÇALADI

ESENYURT'TA PİTBULL SOKAK KEDİSİNİ PARÇALADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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