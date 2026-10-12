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Palandöken'de fair-playin öne çıktığı uluslararası dostluk maçı

Palandöken'de Eurodesk Türkiye Temas Noktası ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ortak etkinliğinde Türkiye Karması ile Avrupa Karması 2-2 berabere kaldı, dostluk öne çıktı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Palandöken'de fair-playin öne çıktığı uluslararası dostluk maçı

Erzurum'da sporun buluşturduğu gençlik

Erzurum, Palandöken'in yüksek rakımlı tesislerinde ev sahipliği yaptığı uluslararası dostluk maçında sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. Organizasyon, Eurodesk Türkiye Temas Noktası ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşti ve farklı ülkelerden gelen genç sporcuları aynı sahada buluşturdu.

Dostluk ve fair-play ön plandaydı:

Yeşil sahada karşılaşan Türkiye Karması ile Avrupa Karması kıyasıya bir mücadele sergiledi. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, oyuncuların sergilediği centilmenlik ruhu ve fair-play takdir topladı. Tribünleri dolduran izleyiciler etkinliği coşkuyla takip etti ve maçın sonunda vurgulanan en önemli unsurun dostluk ve kardeşlik olduğu belirtildi.

Ödül töreninde protokol yer aldı:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, her iki takımın sporcularına centilmence mücadelelerinden ötürü kupalar takdim edildi. Törene Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Merter Kirkmali ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin katıldı. Protokol üyeleri teknik heyetleri ve sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, yerel yönetim ile uluslararası paydaşların iş birliği sayesinde gençler arası diyalog ve sportif etkileşimi güçlendirdi; Palandöken'deki bu tür programların benzer hedeflere hizmet etmeye devam etmesi bekleniyor.

ERZURUM, ULUSLARARASI ANLAMLI BİR SPOR ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. EURODESK TÜRKİYE TEMAS...

ERZURUM, ULUSLARARASI ANLAMLI BİR SPOR ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTASI VE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA DÜZENLENEN DOSTLUK MAÇINDA TÜRKİYE KARMASI İLE AVRUPA KARMASI KARŞI KARŞIYA GELDİ. YEŞİL SAHADA KIYASIYA MÜCADELEYE SAHNE OLAN MÜSABAKA 2-2’LİK BERABERLİKLE SONUÇLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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