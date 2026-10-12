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ebyü’den beş akademisyen, dünya çapında etki listesinde yer aldı

EBYÜ’den 5 akademisyen, Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibinin 7 Ekim 2026 tarihli listesinde 'yıllık etki' kategorisinde yer aldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

ebyü’den beş akademisyen, dünya çapında etki listesinde yer aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden beş isim listeye girdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Yunus Babacan, Prof. Dr. Cüneyt Türkeş, Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Okan Mert Katipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Huyut, Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2026 listesinde yer aldı. Çalışma, 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı ve EBYÜ için ulusal ve uluslararası görünürlük açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

hangi akademisyenler iki ayrı kategoride yer aldı:

Listede beş akademisyen yıllık etki kategorisinde gösterildi. Ayrıca Prof. Dr. Yunus Babacan, Prof. Dr. Cüneyt Türkeş ve Prof. Dr. Halis Süleyman, çalışmanın kariyer boyu etki değerlendirmesinde de yer alarak iki ayrı değerlendirmede başarılı oldu.

çalışmanın kapsamı ve ölçütleri:

Çalışma, Elsevier’in Scopus verileri temel alınarak hazırlandı ve bilim insanlarını 20 ana bilim alanı ile 174 alt alan içinde değerlendirdi. Analizde atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi ve birleşik gösterge c-score gibi ölçütler kullanıldı. Kariyer boyu etki değerlendirmesinde veri aralığı 2025 yılı sonuna kadar olan dönemi kapsarken, yıllık etki kategorisinde 2025 yılında alınan atıflar esas alındı.

Üniversite yönetimi, beş akademisyenin listede yer almasının EBYÜ'nün bilimsel üretkenliği ve uluslararası akademik görünürlüğüne olumlu katkı sağlayacağını belirtti. EBYÜ için bu tür listelerde yer almak, hem kurumun araştırma kapasitesinin hem de akademik işbirliklerinin güçlenmesine işaret ediyor.

EBYÜ’DEN 5 AKADEMİSYEN DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

EBYÜ’DEN 5 AKADEMİSYEN DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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