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Esenyurt'ta yetenek odaklı yerleştirme: çocuk üniversitesinde yeni model Türkiye'de ilk

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2026-2027 eğitim döneminde yetenek ve potansiyel odaklı yerleştirme başlattı; fakülte temelli model sınavla uygulanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Esenyurt'ta yetenek odaklı yerleştirme: çocuk üniversitesinde yeni model Türkiye'de ilk

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi yetenekleri erken dönemde belirleyerek fakültelere yerleştiriyor

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2026-2027 eğitim döneminde başlattığı yeni yerleştirme modeliyle öğrencileri yalnızca akademik başarılarına göre değil, yetenek ve zihinsel potansiyellerine göre değerlendirerek fakültelere yerleştiriyor. Belediyelere bağlı çocuk üniversiteleri arasında fakülte temelli ve yetenek sınavına dayalı bir sistemle ön plana çıkan kurum, bu yaklaşımla Türkiye'de bir ilk uygulamayı hayata geçirdi.

Değerlendirme süreci ve uygulama:

Modelde öğrencilerin farklı düşünme biçimleri, yetenek alanları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınıyor. Akademik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi için özel yetenek sınavları düzenlendi. Konservatuvar ve görsel sanatlar alanlarında uzman eğitimcilerden oluşan jüri ve psikologların katıldığı değerlendirmelerde, çocukların ortaya koyduğu performansın yanında yetenekleri ve gelişimsel profilleri de bütüncül olarak ele alındı.

Bu yıl kabul edilen ilkokul 3. sınıf öğrencileri, belirlenen potansiyellerine uygun fakültelerde yer alacak ve bu alanlarda iki yıllık eğitim programı ile takip edilerek ilerlemeleri sağlanacak.

Modelin hedefleri ve fakülteler:

Esenyurt Çocuk Üniversitesi bünyesinde İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik, Teknoloji ve Güzel Sanatlar olmak üzere beş fakülte bulunuyor. Fakülte temelli eğitim modeli, çocukların erken yaşta ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesini, buna uygun eğitim almalarını ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını amaçlıyor.

Belediye yetkilileri ve eğitimciler, yetenek odaklı yerleştirmenin çocukların potansiyellerini daha doğru yönlendireceğini ve eğitim sürecinin kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Uygulamanın ardından takip ve değerlendirme süreçleriyle öğrencilerin gelişimi izlendiği için modelin etkinliği düzenli olarak ölçülecek.

Bu yaklaşım, belediye destekli çocuk üniversiteleri arasında farklılaşma sağlarken, erken yaşta yetenek keşfi ve uzlaşılan eğitim planları ile çocukların ilgi alanlarında derinleşmelerine imkân tanımayı hedefliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ EĞİTİM...

ESENYURT BELEDİYESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ EĞİTİM MODELİYLE ÖĞRENCİLERİ YALNIZCA AKADEMİK BAŞARILARINA GÖRE DEĞİL, YETENEK VE POTANSİYELLERİNE GÖRE DEĞERLENDİREREK FAKÜLTELERE YERLEŞTİRİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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