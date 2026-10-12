Bursa Uludağ Üniversitesi'nin uluslararası etkisi güçleniyor: 26 akademisyen listede

üniversitenin uluslararası görünürlüğü yükseliyor:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), uluslararası ölçekte etki gösteren akademisyen sayısını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili %2’lik Bilim İnsanları" listesinin 2025 verilerine (Ağustos 2026 sürümü) göre, 26 akademisyen yıllık etki listesinde, 18 akademisyen ise kariyer boyu etki listesinde yer aldı. Değerlendirmede öz atıflar hariç tutularak atıf sayısı ve h-indeksi gibi uluslararası kriterler esas alındı ve BUÜ araştırmacılarının hem yıllık performansları hem de kariyerleri boyunca ürettikleri bilimsel katkılar dünya çapında karşılık buldu.

2025 yıllık etki listesinde yer alan akademisyenler:

2025 yılı performans verilerine göre listede yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenleri şunlardır: Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. İbrahim Arpacı, Doç. Dr. Davut İzci, Prof. Dr. Mustafa İnci, Prof. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Doç. Dr. Sedat Arslan, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Ali Mardani, Prof. Dr. Hıdır Selçuk Nogay, Prof. Dr. Adem Doğangün, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Doç. Dr. Murat Öztürk, Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir, Prof. Dr. Muhsin Kılıç, Prof. Dr. Serdal Dikmen, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Doç. Dr. Arzu Akbulut, Prof. Dr. Fatih Karpat, Doç. Dr. Büşra Uzun, Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Prof. Dr. Tülay Özcan, Prof. Dr. İlker Ercan ve Prof. Dr. Necmettin Kaya.

kariyer boyu etki listesinde yer alan akademisyenler:

Kariyer boyu etki sıralamasında BUÜ’den yer alan 18 araştırmacı şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. İbrahim Arpacı, Prof. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Mustafa İnci, Doç. Dr. Davut İzci, Prof. Dr. İlknur Alibaş, Prof. Dr. Tolga Çavaş, Prof. Dr. İsmail Filya, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Adem Akpınar, Prof. Dr. Ramazan Livaoğlu, Prof. Dr. Necmettin Kaya ve Prof. Dr. İlker Ercan.

rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, uluslararası sıralamada yer alan tüm bilim insanlarını tebrik etti. Rektör Yılmaz, üniversitenin ve ülkenin bilimsel alandaki ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, listeye giren akademisyenlerin başarılarının devamını diledi ve bu isimlerin genç araştırmacılar için önemli birer rol model olacağına vurgu yaptı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNİN (BUÜ) ULUSLARARASI ALANDA BAŞARIYA İMZA ATAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTMAYA DEVAM EDİYOR.