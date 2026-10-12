Kendi sınırlarını çizmeyi öğrenen kızlar: Nilüfer'de öz savunma atölyesi

etkinlikler ve amaç:

Nilüfer Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 'Kalıpları Kır, Kendi Hikâyeni Yaz!' çağrısıyla bir hafta süren etkinlik programı gerçekleştirdi. Programda güvenli ve eşit kentler, dijital güvenlik, öz savunma, öz bakım ve toplumsal cinsiyet kalıpları gibi başlıklar ele alındı. Kız çocukları hafta boyunca düşüncelerini, hayallerini ve kentlerine ilişkin önerilerini paylaştı; farklı alanlarda yeni beceriler edindi.

WenDo atölyesi ve uygulamalı eğitim:

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen son etkinlikte, WenDo: Öz Savunma ve Şiddetten Korunma Yöntemleri atölyesi gerçekleştirildi. Etkinlik, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Derneği (BoMoVu) iş birliğiyle yürütüldü. 12-14 yaş arasındaki katılımcılar uygulamalı çalışmalarla sözlü iletişim, sınır koyma ve bedensel öz savunma yöntemlerini deneyimledi; pratik senaryolarla tepkilerini güçlendirme fırsatı buldu.

belediyenin değerlendirmesi ve kapanış:

Atölyenin kapanışına katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, çocukların bu tür eğitimleri almasının önemine vurgu yaptı. Erman, çocuklara hitap ederek şunları söyledi: Bizim yaşadığımız sıkıntıları siz daha kolay atlatın istiyoruz. Kendinizi savunmayı, kendinizi var etmeyi, 'ben varım' demeyi öğrenin. Amacımız sizi güçlendirmek. Erman, bilinçlenen kız çocuklarının çevresine de olumlu etki yapacağını belirterek belediyenin benzer çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Kapanışta katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi ve atölye eğitmeni Yıldız Koca'ya teşekkür edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, DÜZENLEDİĞİ ÖZ SAVUNMA ATÖLYESİ İLE KIZ ÇOCUKLARININ KENDİ SINIRLARINI KORUMALARINA VE ÖZGÜVEN KAZANMALARINA DESTEK OLDU.