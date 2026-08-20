Eski bakan Denizolgun'un mezarı açıldı, naaşı tekrar defnedildi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun için yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen feth-i kabir işlemlerinin ardından, naaşı yeniden defnedildi. Yapılan işlemler ve Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrine konuldu.

Soruşturmanın kapsamı ve amaçları:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle başlatılan işlemde amaç, Denizolgun’un ölüm nedenine ilişkin yıllardır dile getirilen iddiaların aydınlatılması olarak açıklandı. Soruşturmada, ölümün doğal nedenlere dayalı olup olmadığı ve herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yürütüleceği belirtildi.

Ayrıca, resmi makamlara bildirimde gecikme yapıldığı iddiası, ceset üzerinde ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı olduğuna dair iddialar da soruşturma kapsamında ele alınıyor. Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin tespitler, alınan örnekler ve yapılacak analizlerle netleştirilecek.

Mezar açma süreci ve adli incelemeler:

Feth-i kabir işlemiyle mezarın açılması sırasında 19 Ağustos tarihinde çeşitli örnekler alındı. Bu örnekler üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kurumun gerçekleştireceği tahlil ve raporlar, soruşturmanın ilerleyen safhalarında delil değerlendirmesi açısından belirleyici olacak.

İşlemler tamamlandıktan sonra naaş, mezarın uygun görülen yerine tekrar yerleştirildi. Yetkililer, adli inceleme sonuçlarına göre soruşturmanın hangi yönlerde süreceğini kamuoyuna bildireceklerini ifade etti.

Feth-i kabir yapılan Denizolgun'un naaşı mezara yerleştirildi