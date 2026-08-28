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Bişkek zirvesinde Putin ile Erdoğan'ın görüşme gündemi netleşti

Putin, 31 Ağustos-1 Eylül'de Bişkek'te yapılacak ŞİÖ zirvesi sırasında Erdoğan ile görüşecek; Karadeniz konusu ve ekonomik iş birliği öncelikli gündem maddeleri olacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bişkek zirvesinde Putin ile Erdoğan'ın görüşme gündemi netleşti

Putin'in Bişkek programı:

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Vladimir Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Uşakov, Putin'in programı kapsamında 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşeceğini bildirdi. Görüşme, liderlerin bölgesel güvenlik ve ekonomik gündemleri ele almasına imkân tanıyacak bir platform olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan ile görüşmenin gündemi:

Uşakov, iki lider arasında ele alınacak konulara ilişkin olarak özellikle Karadeniz'deki durum ve genel olarak Ukrayna meselesinin vurgulandığını söyledi. Ayrıca, tarafların ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüşecekleri belirtildi.

Resmi açıklamalara göre bu görüşmede hem güvenlik hem de ekonomik iş birliği ekseninde somut değerlendirmeler yapılması öngörülüyor.

Diğer ikili görüşmeler ve planlanan liderler:

Uşakov, büyük uluslararası etkinliklerin ikili temaslar için fırsat sunduğunu ifade ederek, Putin için toplam 9 ikili görüşme planlandığını aktardı.

Açıklamaya göre Putin, 31 Ağustos'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile, 1 Eylül'de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Zirve kapsamındaki diğer planlanan görüşmeler ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ve Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan liderleriyle yapılacak ikili temasları içeriyor.

Uşakov, ayrıca "Büyük uluslararası etkinlikler, ikili temasların, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsat sunuyor" diyerek, bu tür zirvelerin diplomatik gündemin yoğunlaştırılması açısından önemine işaret etti.

RUSYA DEVLET BAŞKANI DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİ UŞAKOV, DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN...

RUSYA DEVLET BAŞKANI DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİ UŞAKOV, DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK'TE DÜZENLENECEK ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLADI. (ARŞİV)

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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