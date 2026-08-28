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Ezine Belediyesi güneş enerjisi santraliyle kendi elektriğini üretecek

Ezine Belediyesi, Danişment Mahallesi'nde 14 bin 386,62 metrekarelik GES ile enerji ihtiyacının önemli bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: İrem Özkan

Ezine Belediyesi güneş enerjisi santraliyle kendi elektriğini üretecek

Ezine Belediyesi'nden güneş enerjisi yatırımı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Danişment Mahallesi'nde planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hayata geçiriliyor. Proje, 14 bin 386,62 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak ve Ezine Belediyesi'nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Üretilen enerjiyle hem belediyenin giderleri azalacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

projenin kapsamı:

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, projenin öncelikli amacının belediyenin su tüketim ihtiyacını ve genel enerji gereksinimini karşılayarak maliyetleri en aza indirmek olduğunu vurguladı. Başkan Yüksel, "Bugün uzun sürelerde koşturduğumuz değerli bir projemiz, amacımız burada hem güneş enerjisiyle bir enerji üreterek toplumun su tüketim ihtiyacını tamamını buradan karşılamak ve maliyeti minimum seviyeye düşürmek" ifadelerini kullandı. Projenin hayata geçirilmesiyle belediye bütçesine doğrudan katkı sağlanması ve çevresel fayda elde edilmesi bekleniyor.

finansman ve takvim:

Proje, İller Bankası ile Dünya Bankası iş birliğinde, Sürdürülebilir Şehirler çerçevesinde yürütülüyor. Finansman modeli kapsamında yatırımın 25 yıl ödemeli olduğu ve ilk iki yılın ödemesiz olarak planlandığı belirtildi. Başkan Yüksel, ihalenin gerçekleştirildiğini ve firma yetkililerinin santrali 150 gün içinde teslim edeceğini söyledi. Belediye yetkilileri, projenin hızlıca sonuçlandırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Belediye yönetimi, bu tür çevreci yatırımlarla Ezine'yi güçlendirmenin ve mali sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkat çekiyor. Başkan Yüksel projenin kente alınmasından duyduğu memnuniyeti, "Şehrin böyle güzel projelere alınması bize ayrıca mutlu ediyor" sözleriyle dile getirdi.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE BELEDİYE, İLLER BANKASI VE DÜNYA BANKASI İŞ BİRLİĞİ İLE GÜNEŞ...

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE BELEDİYE, İLLER BANKASI VE DÜNYA BANKASI İŞ BİRLİĞİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ BAŞLADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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