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Teknofest'te başlayan dostluk orman yangınlarına insansız çözüm getirdi

TEKNOFEST'te tanışan engelli Tamer Türkay Sabır ve Eyüp Erkan, orman yangınlarına kamera ve kumanda sistemli insansız yangın helikopteri geliştirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknofest'te başlayan dostluk orman yangınlarına insansız çözüm getirdi

Teknofest'te başlayan proje

TEKNOFEST'te tanışan engelli mühendis adayları Tamer Türkay Sabır (28) ve Eyüp Erkan (26), orman yangınlarına müdahale etmek üzere insansız yangın söndürme helikopteri geliştirdi. Proje, insanların giremediği bölgelerde hızlı müdahale hedefiyle hayata geçirildi ve test aşamalarında başarılı sonuçlar alındı.

tasarım ve çalışma prensibi:

Helikopter yangını algılayabilen kamera ve kumanda sistemleriyle donatıldı. Tasarımda iki hazneli bir köpük sistemi kullanıldı; akvaryumlarda kullanılan hava motorundan esinlenilen mekanizma ile su ve katı sabun birleşerek köpük oluşturuyor ve kumanda ile yangına müdahale ediliyor. Geliştirme ekibi testlerin tamamlandığını ve ürünün uçtuğunu, yangını söndürdüğünü belirtti.

özellikler ve teknik notlar:

Projede kullanılan model adı KİRPİ ROCKET olarak geçiyor. Helikopterde iki motor seçeneği ve elektrikli sistemler bulunuyor; ekip, iki motorlu konfigürasyonda 22 fite kadar havada kalma kapasitesine ulaştığını aktarıyor. Mevcut versiyonlarda TÇK 1. nesil ve TÇK 2.4 nesil seçenekleri yer alıyor. Elektrik bağlantı tesisatı, motor ve pil sistemi Eyüp Erkan tarafından geliştirildi; kamera sistemi ise yangının renk değişimine göre tespit yapacak şekilde güncellenecek.

gelecek hedefleri:

İki arkadaş projeyi daha büyük ve yapay zeka destekli bir platforma taşımayı planlıyor. Yeni modelde alüminyum gövde, yapay zeka entegrasyonu ve güneş paneli kullanımını hedefliyorlar. Ayrıca helikopterin hızlı yükseliş özelliği, ateş algılama sistemi ve kumanda/uygulama üzerinden kontrol imkânı üzerinde çalışılıyor. Ekip, ürünün özellikle erişilemeyen bölgelerde erken müdahale ve doğal yaşamın korunması açısından katkı sağlayacağını vurguluyor.

TEKNOFEST&#039;TE TANIŞAN İKİ ENGELLİ ARKADAŞ, ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE KULLANILMAK ÜZERE İNSANSIZ...

TEKNOFEST'TE TANIŞAN İKİ ENGELLİ ARKADAŞ, ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE KULLANILMAK ÜZERE İNSANSIZ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GELİŞTİRDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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