Çakır seyir füzesi atış testlerini başarıyla tamamladı

Çakır seyir füzesi atış testleri başarıyla gerçekleştirildi

ROKETSAN tarafından geliştirilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR için düzenlenen atış testleri kurum tarafından başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen sistemin farklı şartlarda ve platformlardan ateşlenerek etkinliğinin değerlendirildiği belirtildi.

Testlerin kapsamı:

Açıklamaya göre, ÇAKIR için düzenlenen iki ayrı atışlı testte füze karadan ateşlendi ve hem kara hem de deniz hedefleri üzerinde sınandı. Testlerde Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı kullanılarak hedeflere tam isabet sağlandığı ifade edildi. Ayrıca yapılan atışlarla füzenin yeni yakıt sistemi test edilerek uzatılmış menzil kabiliyeti doğrulandı.

Platform entegrasyonu ve operasyonel yetenekler:

ROKETSAN açıklamasında ÇAKIR'ın sadece SİHA platformlarından değil, aynı zamanda kara araçlarından da ateşlenebildiği ve bu sayede deniz ile kara hedeflerine karşı etkinlik gösterdiği vurgulandı. Metinde, füzenin farklı platformlara entegre edilebilme kabiliyetinin yeniden teyit edildiği belirtildi.

Teknik yetenekler açısından ÇAKIR'ın düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti sağladığı; navigasyon uygulamaları sayesinde her türlü hava şartında ve farklı hedef tiplerinde kullanılabildiği kaydedildi. Ayrıca sistemin karşı tedbirlere dayanıklılık, yeniden saldırı yeteneği ile veribağı aracılığıyla hedef güncelleme ve görev iptal etme kabiliyetlerini bünyesinde barındırdığı aktarıldı.

ROKETSAN'ın açıklaması, ÇAKIR'ın hem teknik performans hem de entegrasyon açısından planlanan kabiliyetleri sağladığını işaret ediyor. Bu sonuçlar, füzenin sahada farklı görev profillerinde kullanılabilirliğine dair önemli göstergeler sunuyor.

Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi