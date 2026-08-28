Kodsuz yapay zeka ajanlarıyla Türk Telekom ağlarında tam otonomiye geçiş

Türk Telekom, kod bilgisi gerektirmeyen ve kullanıcı odaklı bir arayüzle akıllı asistan (yapay zeka ajanı) oluşturmayı sağlayan yenilikçi bir platform geliştiriyor. Geliştirilen 'Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu', karmaşık komutlara ihtiyaç duymadan niyet tespiti yapabilen, strateji geliştiren ve çok ajanlı mimarisiyle görevleri paylaşarak otomasyonu sağlayan yapılar oluşturmayı hedefliyor.

Platformun sunduğu yetenekler:

Yeni platform, kullanıcının ihtiyacına göre eğitilen ajanlar sayesinde hem iç süreçleri hem de şebeke operasyonlarını otomatize edecek. Ajanlar birbirleriyle haberleşerek görevleri devredebiliyor; böylece tekil görevler insan müdahalesi olmadan yürütülebiliyor. Bu yapı, özellikle arıza tespiti ve onarım süreçlerinde 'self-healing' mekanizmalarının etkinleşmesine olanak tanıyacak.

Platform ayrıca akıllı cihaz yapılandırma, enerji optimizasyonu, kapasite planlama ve müşteri deneyimi yönetimi gibi alanlarda hatasız ve hızlı karar alma süreçlerini destekleyerek operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Türk Telekom'un vizyonu, ağlarını uluslararası standartlar doğrultusunda en yüksek otomasyon seviyelerine taşıyarak L4 (yüksek otomasyon) ve L5 (tam otonom) seviyelerine ulaşmak yönünde ilerliyor.

Milli teknoloji ve patent önceliği:

Şirket yetkilileri, bu platformun sadece içeride kullanılmayacağını, telekomünikasyon şebekesinin kendi kendini optimize eden bir organizma gibi işlemesini sağlayarak enerji ve zaman tasarrufu ile çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunacağını belirtiyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, güçlü altyapı ve teknoloji birikimiyle milli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam ettiklerini, platformun yakın zamanda hayata geçirileceğini ve teknolojiye erişimi yazılım uzmanları dışında tüm iş kademelerine yayacaklarını ifade etti.

Şirket, milli teknoloji hamlesi kapsamında patent çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, patent başvuru sayısında 2024 yılında elde edilen liderlik 2025'te de sürdürülürken, Türk Telekom'un odaklandığı alanlar arasında 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar (NTN), yapay zeka tabanlı ağ yönetimi, sinyal işleme ve fiber-optik altyapı bulunuyor.

Türk Telekom, geliştirdiği çözümler, sektör için üretilen patentler ve uluslararası standartlara katkılarıyla dijital dönüşümün öncülerinden biri olmayı amaçlıyor. Kodsuz platformun devreye alınmasıyla şirket, ağ yönetiminde tam otonomi vizyonunu somut adımlarla ilerletmeyi ve milli teknolojiyi hayatın her alanına entegre ederek katma değer yaratmayı sürdürecek.

TÜRK TELEKOM NETWORK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZAFER ORHAN