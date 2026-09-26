Fabrikada yüksekten düşme: 52 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Fabrikada yüksekten düşme olayı

Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi sınırlarındaki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 9. Cadde üzerinde bulunan bir yapı fabrikasında meydana gelen olayda, H.S. (52) adlı şahıs yüksekten düştü. Olay, sabah saatlerinde bildirildi; bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olayın saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği, düşmenin fabrikanın içinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili ilk bilgiler sınırlı olup, düşmenin hangi nedenle gerçekleştiğine dair henüz kesin bir tespit yapılmadı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, H.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; yetkililer olayın nedenini ve koşullarını belirlemeye yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, olaya ilişkin yeni bulguların değerlendirildiği kaydedildi.

POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.