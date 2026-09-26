BUÜ'lü genç yetenekler TEKNOFEST sahnesinde 12 kategoride yarışacak

Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için finaller başlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, geliştirdikleri yerli ve millî projelerle zorlu eleme süreçlerini aşarak farklı kategorilerde üniversiteyi temsil etmeye hak kazandı.

14 takım, 12 kategori:

TEKNOFEST yönetiminin açıkladığı finalistler listesinde BUÜ'nün 14 takımı yer alıyor. Üniversiteyi finallerde temsil edecek takımlar şunlar: Sema Aviation Takımı, YZT - ARTIN, YZT - MEVZUU, DEMETAL - YZT, YZT - TALOS, YZT - PATİSİM, Patholia, UniS, KAPSÜL KIRLANGIÇ, BoviSpark-12, NanoQuadLM, Kırlangıç, Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu ve Uludağ Elektromobil.

Geniş bir teknoloji yelpazesinde yarışacaklar:

BUÜ ekipleri, finallerde insansız hava araçları ve otonom sistemlerden yapay zekâ uygulamalarına, biyoteknolojiden elektromobile kadar uzanan geniş bir alanda yarışacak. Takımların yer alacağı kategoriler arasında Savaşan İHA, Havacılıkta Yapay Zeka, Yapay Zeka Dil Ajanları, Robotaksi Otonom Araç (Özgün), Robotaksi Otonom Araç (Hazır), Robotaksi Binek Otonom, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Hareketli Uydu Terminali ve Elektromobil yer alıyor.

Rektörden tebrik ve destek mesajı:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz BUÜ'lü gençlerin finallere kalmasını büyük bir başarı olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: BUÜ olarak, ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyona en güçlü desteği vermeyi temel sorumluluğumuz görüyoruz. Araştırma üniversitesi kimliğimizin bir gereği olarak, teorik bilgiyi sahada pratiğe dönüştüren, üreten ve ürettiği teknolojiyle katma değer sağlayan gençlerimizin her zaman arkasındayız. Bugün yapay zekâdan otonom araçlara, biyoteknolojiden havacılık sistemlerine kadar pek çok kritik alanda takımlarımızın finallere kalması, üniversitemizin sahip olduğu Ar-Ge potansiyelinin ve öğrenci odaklı çalışma ekosisteminin en somut göstergesidir. Gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışan tüm öğrencilerimizi, kaptanlarımızı ve onlara rehberlik eden kıymetli akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor; finallerde üniversitemizi ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanarak başarılar diliyorum.

TÜRKİYE’NİN MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST’TE FİNALLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) ÖĞRENCİLERİ, BU YIL DA GELİŞTİRDİKLERİ YERLİ VE MİLLÎ PROJELERLE ZORLU ELEME SÜREÇLERİNİ GERİDE BIRAKARAK FARKLI KATEGORİLERDE FİNALE KALMA BAŞARISI GÖSTERDİ. AÇIKLANAN FİNAL SONUÇLARINA GÖRE BUÜ’NÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE TAKIMLARI, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN YAPAY ZEKAYA, OTONOM SİSTEMLERDEN BİYOTEKNOLOJİYE KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE ÜNİVERSİTEYİ FİNALLERDE TEMSİL EDECEK.