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Umurlu'da sabah çarpışması: motosikletler yola savurdu, üç yaralı

Umurlu Mahallesi girişinde sabah saatlerinde iki motosikletin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı; itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Umurlu'da sabah çarpışması: motosikletler yola savurdu, üç yaralı

kaza detayları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi girişinde, Aydın-Nazilli karayolu üzerinde sabah saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yola savruldu.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklette bulunan kişiler olay yerinde düşerek yaralandı. Görgü tanıkları ve çevredeki sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

O sırada bölgeden geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti yapıldığı, trafik akışının kısa süreli etkilendiği bildirildi.

UMURLU’DA MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

UMURLU’DA MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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