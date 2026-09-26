Umurlu'da sabah çarpışması: motosikletler yola savurdu, üç yaralı

kaza detayları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi girişinde, Aydın-Nazilli karayolu üzerinde sabah saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yola savruldu.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklette bulunan kişiler olay yerinde düşerek yaralandı. Görgü tanıkları ve çevredeki sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

O sırada bölgeden geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti yapıldığı, trafik akışının kısa süreli etkilendiği bildirildi.

UMURLU’DA MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI